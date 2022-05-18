Фармаколог Эдигер рассказал о важных лекарствах из домашней аптечки

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Клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал о лекарствах, которые должны быть в домашней аптечке.
Фармаколог Эдигер рассказал о важных лекарствах из домашней аптечки
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«В любой домашней аптечке должны быть средства, которые способны быстро избавить нас от самых главных симптомов. Это боль воспалительная и спастическая», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на всякий случай в аптечке должны быть витамины, противоаллергические средства, пластыри, перевязочные средства, местные антисептики.

Как добавил Эдигер, люди с хроническими заболеваниями должны иметь необходимые для них препараты, прежде всего это касается артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушения обмена углеводов.

«Необходимо иметь выписанные врачом или рекомендованные препараты нужных групп и классов», — заключил он.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

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