«Нанолек» приостановила создание комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

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Первый заместитель генерального директора компании «Нанолек», директор дивизиона «Вакцины» Максим Стецюк заявил, что компания приостановила планы по созданию комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.
«Нанолек» приостановила создание комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
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«Пока мы такие планы остановили... Мы, наверное, пока выбрали выжидательную позицию», — приводит его слова РИА Новости.

Стецюк предположил, что «сезон, начиная с сентября», будет показательным и позволит определить, будет ли потребность в комбинированной вакцине.

Также он добавил, что есть другие компании, которые ведут работу «над этой историей».

В декабре 2021 года глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что есть технология создания вакцины от всех антигенов при разных штаммах коронавирусной инфекции.

Вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, в беседе с Nation News заявил, что ситуация с COVID-19 в КНДР может привести к появлению «омикроноподобных» штаммов.

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