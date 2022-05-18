В России облегчат торговым сетям выкуп долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что покупка долей в компаниях, ранее контролировавшихся иностранными собственниками, будет упрощена для торговых сетей.
В России облегчат торговым сетям выкуп долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях
  • РИА Новости

«Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент «действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% на определённой территории».

«В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках», — отметил Мишустин.

Поэтому, по его словам, «до начала следующего года ограничение будет приостановлено».

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнило план первоочередных мер в экономике 14 позициями.

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