В России облегчат торговым сетям выкуп долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях
- РИА Новости
«Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент «действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% на определённой территории».
«В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках», — отметил Мишустин.
Поэтому, по его словам, «до начала следующего года ограничение будет приостановлено».
Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнило план первоочередных мер в экономике 14 позициями.