Кабмин России дополнил план первоочередных мер в экономике новыми позициями
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании президиума Комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По его словам, «план первоочерёдных действий пополнился ещё на 14 позиций».
«Большая часть направлена на поддержку бизнеса, а значит, и на сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках», — цитирует его ТАСС.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Андрей Воробьёв рассказал о планах по поддержке малого бизнеса в Московской области.