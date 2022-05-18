Кабмин России дополнил план первоочередных мер в экономике новыми позициями

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнило план первоочередных мер в экономике 14 позициями.
Кабмин России дополнил план первоочередных мер в экономике новыми позициями
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании президиума Комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По его словам, «план первоочерёдных действий пополнился ещё на 14 позиций».

«Большая часть направлена на поддержку бизнеса, а значит, и на сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках», — цитирует его ТАСС.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Андрей Воробьёв рассказал о планах по поддержке малого бизнеса в Московской области.

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