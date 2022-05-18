В Кирове рассказали о трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

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В организации и предприятия Кирова трудоустроены 26 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины.
В Кирове рассказали о трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
  • РИА Новости

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на заявление пресс-центра правительства Кировской области. 

Сообщается, что специалисты службы занятости ищут подходящие вакансии для беженцев, а в пункте временного размещения работодатели ежедневно проводят собеседования.

Отмечается, что в ближайшее время ещё 27 жителей Донбасса и Украины будут трудоустроены в сферах промышленности, образования, транспортного сообщения и строительства.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Челябинскую область 519 беженцев из Донбасса.

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