В Кирове рассказали о трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

В организации и предприятия Кирова трудоустроены 26 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины.

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на заявление пресс-центра правительства Кировской области.

Сообщается, что специалисты службы занятости ищут подходящие вакансии для беженцев, а в пункте временного размещения работодатели ежедневно проводят собеседования.

Отмечается, что в ближайшее время ещё 27 жителей Донбасса и Украины будут трудоустроены в сферах промышленности, образования, транспортного сообщения и строительства.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Челябинскую область 519 беженцев из Донбасса.