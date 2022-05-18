Минприроды России опровергло информацию о снижении требований к сбросам на Байкале

Министерство природных ресурсов и экологии России заявило, что информация о снижении требований к сбросам сточных вод на Байкале не является достоверной, нормы по-прежнему строги.

Как подчеркнули ТАСС в пресс-службе ведомства, запрет на прямые сбросы в озеро по-прежнему действует.

«В отрыве от приказа кратность увеличения кажется огромной, на чём и спекулируют сейчас. Но по факту новые значения меньше, чем требования СанПиНа к питьевой воде», — сказали в Минприроды.

Отмечается, что приказ, вокруг которого и появилась информация о снижении требований, нужен для проведения исследований.

«Рабочая группа, включая представителей Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), изучала требования к коммунально-бытовым очистным сооружениям. В приказе № 83 внесены корректировки, регулирующие сброс с промышленных очистных сооружений. При этом на Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных сооружений в настоящий момент, поэтому требования к ним установили на сверхвысоком уровне», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что корректировка «параметров производится только с одной целью — чтобы была возможность измерить и фиксировать эти вещества».

«Приказ не открывает возможность сброса вредных и ядовитых веществ, нормы по сбросу в озеро Байкал всё так же строги и высоки для сточных вод, что делает невозможным такой сброс», — рассказали в Минприроды.

Ранее сообщалось, что Минприроды России разместило для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект изменений в приказ № 83, касающийся вредных веществ и Байкала. СМИ сообщали, что министерство намерено серьёзно снизить требования к сбросам сточных вод в озеро Байкал и питающие его реки. Так, например, в материале указывается, что ведомство предлагает ослабить нормативы по содержанию железа в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз и адсорбируемых галогенорганических соединений — в 200 раз.

11 мая сообщалось, что правительство России в 2022 году дополнительно выделит более 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений на озере Байкал.