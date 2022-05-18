В лесах Хакасии введён режим ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«На территории всего лесного фонда Хакасии с сегодняшнего дня 18 мая введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов», — говорится в сообщении.
При действии режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса Хакасии запрещён, если на это нет разрешительных документов. Несанкционированные съезды в леса перекрываются.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области в настоящий момент потушены все лесные пожары.