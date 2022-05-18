В лесах Хакасии введён режим ЧС

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Власти Хакасии ввели режим ЧС на территории всех лесов республики из-за угрозы пожаров.
В лесах Хакасии введён режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«На территории всего лесного фонда Хакасии с сегодняшнего дня 18 мая введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов», — говорится в сообщении.

При действии режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса Хакасии запрещён, если на это нет разрешительных документов. Несанкционированные съезды в леса перекрываются.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в настоящий момент потушены все лесные пожары.

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