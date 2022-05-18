В Тюменской области в настоящий момент потушены все лесные пожары

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В Тюменской области к настоящему времени ликвидированы все лесные пожары, сообщил директор Департамента лесного комплекса региона Леонид Остроумов.
В Тюменской области в настоящий момент потушены все лесные пожары
  • © Информационный центр Правительства Тюменской области

«Все лесные пожары в регионе на текущий момент ликвидированы», — приводит его слова Информационный центр правительства Тюменской области.

Как уточняется, системно проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотников.

На утро 18 мая действующих лесных пожаров нет, наблюдается один ландшафтный пожар, рассказали в центре.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее поручил перевести пожарные формирования в регионе в режим повышенной готовности.

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