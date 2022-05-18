Власти Сахалинской области переводят лесопожарные службы в режим повышенной готовности

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил перевести пожарные формирования в регионе в режим повышенной готовности.

«Поручил руководителю агентства лесного и охотничьего хозяйства перевести лесопожарные формирования в режим повышенной готовности и оперативно реагировать на любые сигналы о возгораниях», — написал Лимаренко в Telegram.

Он отметил, что риск возникновения лесных пожаров в регионе повышается в связи с наступлением тёплой погоды и учащения отдыха на природе.

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 86 природных пожаров на площади 10,2 тыс. га.

Как сообщало URA.RU, что в Курганской области продлили запрет на посещение лесов до июня.

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