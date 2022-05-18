Суд в Кемерове арестовал сторонника неонацистов, повредившего опоры ЛЭП

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Сторонник украинских неонацистов, причастный к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе, арестован до 16 июня, сообщили РИА Новости в суде.
Суд в Кемерове арестовал сторонника неонацистов, повредившего опоры ЛЭП
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«Центральным районным судом Кемерова 13 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июня 2022 года в связи с поступившим ходатайством следователя», — сказали агентству.

18 мая ФСБ сообщила, что в Кемерове задержан пособник украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе, сообщили в ФСБ.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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