ФСБ: в Кузбассе задержан пособник украинских нацистов, повредивший опоры ЛЭП

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В Кемерово задержан пособник украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе, сообщили в ФСБ.

«В городе Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — цитирует ведомство РИА Новости.

Дома у него нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с поврежденных линий электропередачи, два пневматических пистолета и два боевых ножа.

Задержанный даёт признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ сообщила о задержании за подготовку теракта жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины. Задержанный заявил, что его целью было создание паники в регионе.

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