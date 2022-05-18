Вице-премьер Борисов: доля России на мировом рынке вооружений составляет около 20%

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Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе марафона «Новые горизонты» заявил, что доля России на мировом рынке вооружений составляет около 20%.
Вице-премьер Борисов: доля России на мировом рынке вооружений составляет около 20%
  • РИА Новости

Его цитирует ТАСС.

«Доля на рынке вооружения: первое место занимают США с объёмом 39% от общей доли мирового рынка вооружений. А Россия, у которой бюджет в разы меньше, занимает устойчивую долю около 20% на мировом рынке», — сказал он.

В ноябре прошлого года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что экспортный портфель компании на заказы средств ПВО составил почти $14 млрд.

По его словам, наиболее востребованными моделями являются ЗРС С-400 «Триумф», СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С».

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