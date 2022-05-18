Депутат Шеремет предложил признать Знамя Победы государственным флагом России

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет выступил за признание Знамени Победы государственным флагом на нынешнем этапе развития России.

По словам парламентария, западные страны «фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его».

«Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне — и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы своё обличье в западных странах», — сказал РИА Новости Шеремет.

Он подчеркнул, что гордится российским триколором, но в настоящее время, по его мнению, актуально Знамя Победы «как символ возрождающейся супердержавы».

1 мая над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы.