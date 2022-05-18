Депутат Шеремет предложил признать Знамя Победы государственным флагом России
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По словам парламентария, западные страны «фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его».
«Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне — и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы своё обличье в западных странах», — сказал РИА Новости Шеремет.
Он подчеркнул, что гордится российским триколором, но в настоящее время, по его мнению, актуально Знамя Победы «как символ возрождающейся супердержавы».
1 мая над центральной площадью Мелитополя, который находится под контролем Вооружённых сил России, подняли Знамя Победы впервые за многие годы.