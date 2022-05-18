Корабли Балтийского флота летом примут участие в более чем 30 учениях

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Корабли Балтийского флота летом примут участие в более чем 30 учениях в акватории Балтийского моря и в районах Мирового океана. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В летнем периоде обучения корабли Балтийского флота примут участие более чем в 30 учениях разной направленности в акватории Балтийского моря и в различных районах Мирового океана», — говорится в сообщении.

Как рассказал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, кораблям флота предстоит до конца года совершить несколько походов, в том числе и в дальнюю морскую зону.

Также в учениях примут участие береговые части, самолёты и вертолёты морской авиации.

Учения будут направлены на совершенствование боевой выучки и повышение слаженности действий подразделений, частей и соединений.

Ранее истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили тренировку по перехвату самолётов условного противника.

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