Российские Су-27 провели тренировку по отражению налёта на Калининградскую область
- AP
Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.
Отмечается, что в ходе тренировки лётчики Су-27 отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения.
«По замыслу тренировки, самолёты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области», — приводит сообщение РИА Новости.
Всего в тренировке участвовали более десяти экипажей истребителей.
Ранее моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море.