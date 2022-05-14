Российские Су-27 провели тренировку по отражению налёта на Калининградскую область

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Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили тренировку по перехвату самолётов условного противника, которые по легенде планировали разбомбить стратегические объекты Калининградской области.
Российские Су-27 провели тренировку по отражению налёта на Калининградскую область
  • AP

Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.

Отмечается, что в ходе тренировки лётчики Су-27 отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения.

«По замыслу тренировки, самолёты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в тренировке участвовали более десяти экипажей истребителей.

Ранее моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

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