Российские Су-27 провели тренировку по отражению налёта на Калининградскую область

Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили тренировку по перехвату самолётов условного противника, которые по легенде планировали разбомбить стратегические объекты Калининградской области.

Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.

Отмечается, что в ходе тренировки лётчики Су-27 отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения.

«По замыслу тренировки, самолёты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в тренировке участвовали более десяти экипажей истребителей.

Ранее моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море.