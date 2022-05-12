Моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море
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Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы Северного флота на сайте Минобороны России.
Уточняется, что подготовку проходили несколько подводных крейсеров и крейсерских подводных лодок.
В сообщении также сказано, что были отработаны «совместное маневрирование и противодействие друг другу при выполнении противолодочных задач».
Ранее сообщалось о совместной тренировке авиации и сил ПВО Южного военного округа на Кубани.