Моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море

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Экипажи атомных подводных лодок различных соединений подводных сил Северного флота ВМФ России отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море.
Моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море
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Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы Северного флота на сайте Минобороны России.

Уточняется, что подготовку проходили несколько подводных крейсеров и крейсерских подводных лодок.

В сообщении также сказано, что были отработаны «совместное маневрирование и противодействие друг другу при выполнении противолодочных задач».

Ранее сообщалось о совместной тренировке авиации и сил ПВО Южного военного округа на Кубани.

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