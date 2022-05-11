На Кубани прошла совместная тренировка авиации и сил ПВО Южного военного округа
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Полёты выполнялись на высотах от 50 до 6 тыс. м на истребителях Су-30СМ и вертолётах Ми-28Н и Ка-52, причём на различных скоростях с выключенными системами опознавания.
Расчёты ЗРК С-300В4 обнаружили, перехватили и ликвидировали условные воздушные цели.
В учениях были задействованы около 300 военнослужащих, а также более 100 единиц военной техники.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.