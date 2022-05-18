Аксёнов высказался о туристическом сезоне в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с RT высказался о ситуации с предстоящим туристическим сезоном на полуострове.
Аксёнов высказался о туристическом сезоне в Крыму
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«Туристам можно и нужно приезжать, никаких сомнений нет. Конечно, логистика усложнена. Понимаем, 30 часов поездом из Москвы, больше 30 часов — Санкт-Петербург, достаточно проблематично, конечно», — сказал Аксёнов.

По его словам, также есть проблема с приездом туристов с Дальнего Востока в Крым.

«Без авиации мы оттуда поток туристов не получим. Но тем не менее два ближайших аэропорта, которые эффективно работают, — это Минеральные Воды и Ставрополь. Туда сегодня ориентируются большинство тех, кто решил сохранить свои путёвки на этот сезон», — отметил он.

Аксёнов добавил, что туристы добираются на автомобилях из Ставрополя и Минеральных Вод.

«Вчера вот приехала делегация людей, которые 11—12 часов ехали машиной из Минеральных Вод. Расписание там, конечно, ещё не совсем комфортное, но тем не менее мы свои предложения направляем в том числе в Ростуризм, мы с коллегами на связи находимся, в Минтранспорта России», — сказал глава Крыма.

По его словам, власти полуострова, исходя из потребностей, из заявок туроператоров, стараются «максимально оказать содействие в части формирования дополнительного подвижного состава — вагонного состава, пассажирского».

Аксёнов добавил, что идёт отказ от бронирований, который связан с логистикой и где-то с опасениями людей, так как не все чувствуют себя комфортно, находясь вблизи зоны боевых действий.

«Хотя ещё раз говорю: Республике Крым ничего не угрожает, Крым прикрыт. Мы слышали эти фейковые угрозы Крымскому мосту и так далее. На сегодняшний день всё находится под контролем. Поэтому ехать отдыхать туристам надо, мы считаем, что в состоянии обеспечить достаточно комфортный отдых. Притом что вы видите, что отели сбрасывают в том числе стоимость путёвок. Понимаем, что есть определённые сложности, но отдых в этом году будет дешевле для туриста, чем в прошлом», — сказал глава Крыма.

Ранее сообщалось, что Крым принял более 330 тыс. туристов в майские праздники.

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