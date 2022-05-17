ОНК: в СИЗО «Матросская тишина» незаконно содержат больного в терминальной стадии

Члены ОНК Москвы обратились к администрации следственного изолятора «Матросская тишина» с просьбой срочно направить на медицинское освидетельствование осуждённого за хранение амфитаминов юриста Дмитрия Иванова, у которого выявлена хроническая болезнь почек в терминальной стадии. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы. Содержать такого больного под стражей противозаконно, подчёркивают правозащитники.

«Судебный юрист Дмитрий Иванов содержался в одном из столичных СИЗО и готовился отбывать наказание за хранение и употребление амфитаминов в хозотряде, но весной у него выявили хроническую почечную недостаточность в терминальной стадии, то есть обе почки отказали, и с 29 апреля его три раза в неделю вывозят на гемодиализ в гражданскую больницу», — рассказал один из членов комиссии, подчеркнув, что заключённые, которым необходим гемодиализ, не должны содержаться в СИЗО.

Правозащитник пояснил, что в соответствии с постановлением №3 от 14 января 2011 года болезни почек, требующие экстракорпоральной детоксикации, то есть гемодиализа, отнесены к препятствующим содержанию под стражей.

«Именно поэтому в тюремной больнице «Матросской тишины», где содержится Иванов, нет аппарата гемодиализа — там просто не должно быть таких пациентов», — указал собеседник RT.

По словам Иванова, как только ему был поставлен диагноз, он написал два заявления в суд с просьбой о медицинском освидетельствовании на предмет наличия у него такого заболевания.

«Но эти заявления от 17.04.2022 и 22.04.2022 в суд отправлены не были, квитанции с номерами исходящей корреспонденции мне администрация не выдала», — пояснил в беседе с правозащитниками Иванов.

В ОНК Москвы считают, что жизни заключённого грозит серьёзная опасность. Приговор в отношении Иванова вступил в законную силу, и его в любой момент могут отправить на этап к месту отбывания наказания.

«Этапы длятся неделями, и никто гемодиализ в это время делать не будет», — утверждают в ОНК и просят срочно провести соответствующее медицинское освидетельствование в столице.

Иванов приговорён к пяти годам лишения свободы. Он заявляет, что вину признал и раскаялся.