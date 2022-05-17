Защита обжалует отказ суда рассмотреть иск россиян к Netflix
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По его словам, определение принято в нарушение норм ГПК России и в законную силу ещё не вступило.
«После получения и анализа текста определения оно, безусловно, будет нами обжаловано. Мы в любом случае будем добиваться защиты прав российских пользователей», — заявил адвокат РИА Новости.
Лукоянов отметил, что защита планирует подать новый иск в случае неудачи.
В апреле сообщалось, что российские пользователи Netflix подали коллективный иск к компании с требованием восстановить доступ к контенту видеосервиса. Кроме того, обсуждается вопрос о моральной компенсации.
По словам юриста, представляющего интересы заявителей, вероятность удовлетворения требований велика, поскольку Netflix нарушил российское законодательство, а также правила собственного пользовательского соглашения.