Защита обжалует отказ суда рассмотреть иск россиян к Netflix

Короткая ссылка
Защита планирует обжаловать отказ Хамовнического суда Москвы рассмотреть иск российских пользователей к Netflix о компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка, заявил старший партнёр адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры» Константин Лукоянов.
Защита обжалует отказ суда рассмотреть иск россиян к Netflix
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По его словам, определение принято в нарушение норм ГПК России и в законную силу ещё не вступило.

«После получения и анализа текста определения оно, безусловно, будет нами обжаловано. Мы в любом случае будем добиваться защиты прав российских пользователей», — заявил адвокат РИА Новости.

Лукоянов отметил, что защита планирует подать новый иск в случае неудачи.

В апреле сообщалось, что российские пользователи Netflix подали коллективный иск к компании с требованием восстановить доступ к контенту видеосервиса. Кроме того, обсуждается вопрос о моральной компенсации.

По словам юриста, представляющего интересы заявителей, вероятность удовлетворения требований велика, поскольку Netflix нарушил российское законодательство, а также правила собственного пользовательского соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить