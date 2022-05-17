Ликсутов: число тяжёлых ДТП в Москве снизилось в 2,5 раза за 10 лет

Число тяжёлых ДТП в Москве уменьшилось в 2,5 раза за десять лет, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Если брать десять лет, то количество тяжёлых ДТП в городе снизилось в 2,5 раза. Это огромный шаг вперёд», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Ликсутов также напомнил, что в столице стартует сезон велосипедов и самокатов, поэтому горожанам, пользующимся такими транспортными средствами, нужно быть внимательными на дорогах.

Отдельно заммэра обратился к родителям детей. По его словам, взрослым необходимо тщательно следить за тем, где катаются их дети.

В апреле вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал инициативу, согласно которой водителям в Москве могут в качестве эксперимента позволить покидать место ДТП.