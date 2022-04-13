Автоэксперт Хайцеэр оценил идею разрешить водителям отъезжать с места ДТП сразу после аварии
- РИА Новости
Предполагается, что восстановить картину дорожного инцидента можно по камерам видеонаблюдения.
«Конечно, логика в этом есть, только сначала меняют законодательную базу, вносят изменения в ПДД, а потом уже не в экспериментальном порядке, а в действующем всё это делают. Сейчас неизвестно, как отреагируют страховые компании и органы ГИБДД, а также где будет считаться, что было оставлено место преступления, место аварии», — сказал эксперт.
Однако сама инициатива всё же правильная для такого мегаполиса, как Москва, подчеркнул Ян Хайцеэр.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние.