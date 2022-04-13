Автоэксперт Хайцеэр оценил идею разрешить водителям отъезжать с места ДТП сразу после аварии

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» инициативу, согласно которой водителям в Москве могут в качестве эксперимента позволить покидать место ДТП.
Автоэксперт Хайцеэр оценил идею разрешить водителям отъезжать с места ДТП сразу после аварии
  • РИА Новости

Предполагается, что восстановить картину дорожного инцидента можно по камерам видеонаблюдения.

«Конечно, логика в этом есть, только сначала меняют законодательную базу, вносят изменения в ПДД, а потом уже не в экспериментальном порядке, а в действующем всё это делают. Сейчас неизвестно, как отреагируют страховые компании и органы ГИБДД, а также где будет считаться, что было оставлено место преступления, место аварии», — сказал эксперт.

Однако сама инициатива всё же правильная для такого мегаполиса, как Москва, подчеркнул Ян Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние.

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