Опрос: 52% россиян считают, что сладкое улучшает настроение

Короткая ссылка
Большинство россиян (52%) считают, что сладкое улучшает настроение. Около 31,3% опрошенных считают такой метод самым доступным.
Опрос: 52% россиян считают, что сладкое улучшает настроение
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели аналитики сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) совместно с онлайн-ретейлером «Самокат».

В числе других популярных способов борьбы со стрессом и плохим настроением, по мнению респондентов, — консультации психологов (17,3%), занятия спортом (12,6%), разговор с близким человеком (7%) и поход в ресторан (5,9%).

Ранее психиатр Марчел Додица, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная», в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить