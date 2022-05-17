Опрос: 52% россиян считают, что сладкое улучшает настроение

Большинство россиян (52%) считают, что сладкое улучшает настроение. Около 31,3% опрошенных считают такой метод самым доступным.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели аналитики сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) совместно с онлайн-ретейлером «Самокат».

В числе других популярных способов борьбы со стрессом и плохим настроением, по мнению респондентов, — консультации психологов (17,3%), занятия спортом (12,6%), разговор с близким человеком (7%) и поход в ресторан (5,9%).

Ранее психиатр Марчел Додица, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная», в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.