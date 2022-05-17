Автоэксперт Урюков дал рекомендации по покупке машин

Автоэксперт Юрий Урюков дал рекомендации по покупке машин.

«Если вам не просто захотелось или вышла новая модель, а именно старый автомобиль подводит и непонятно, как его дальше обслуживать, тогда стоит купить новую машину. В этом случае лучше приобрести автомобиль, который в ближайшие пару лет не доставит хлопот с обслуживанием и поломками», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, у дилеров можно найти выгодное в нынешних условиях предложение.

Со своей стороны, автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.

«Соответственно, сейчас не стоит покупать машину, которая придёт нескоро, берите автомобиль из наличия, который есть. Это по крайней мере что-то более или менее гарантированное. Стоит с большой осторожностью отнестись с каким-то редким комплектациям и машинам», — посоветовал он.

Баканов также рекомендовал обзвонить дилеров, посмотреть, есть ли какие-то акции или скидки.

Ранее Баканов перечислил главные критерии, которым должна соответствовать машина для поездок на дачу.