Автоэксперт Баканов назвал критерии автомобиля для поездок на дачу

Короткая ссылка
Автоэксперт Пётр Баканов перечислил главные критерии, которым должна соответствовать машина для поездок на дачу.
Автоэксперт Баканов назвал критерии автомобиля для поездок на дачу
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Важен большой багажник и достаточно просторный салон, чтобы семья вместилась с приемлемым удобством. И третье: нужен хороший дорожный просвет, если дорога до дачи плохо заасфальтирована», — сказал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кроме того, в машине должен быть кондиционер, так как дачники летом могут попасть в пробку.

Баканов отметил, что критериям машины для дачи хорошо соответствуют внедорожники и кроссоверы.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить