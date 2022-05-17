Автоэксперт Баканов назвал критерии автомобиля для поездок на дачу

Автоэксперт Пётр Баканов перечислил главные критерии, которым должна соответствовать машина для поездок на дачу.

«Важен большой багажник и достаточно просторный салон, чтобы семья вместилась с приемлемым удобством. И третье: нужен хороший дорожный просвет, если дорога до дачи плохо заасфальтирована», — сказал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кроме того, в машине должен быть кондиционер, так как дачники летом могут попасть в пробку.

Баканов отметил, что критериям машины для дачи хорошо соответствуют внедорожники и кроссоверы.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.