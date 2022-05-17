Мантуров сообщил о переговорах о возобновлении поставок косметики из-за рубежа

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о ведении переговоров о возобновлении поставок косметики зарубежных брендов, которые попали в исключения по параллельному импорту.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В том числе. Так можно сказать корректно, почему у нас, например, L'Oreal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение, а мы всё-таки ответственно подходим к таким шагам», — сказал министр.

Так он ответил на вопрос, корректно ли считать, что с попавшими в список исключений по параллельному импорту косметическими брендами ведутся переговоры о возобновлении поставок.

Американский производитель косметики Estée Lauder в марте заявил о приостановке всей коммерческой деятельности в России.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» осенью этого года готовится к запуску предприятие по производству инновационной косметической продукции.