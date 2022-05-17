В Москве раскрыли подробности проведения традиционной акции «Библионочь»

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В Москве раскрыли подробности проведения традиционной акции «Библионочь», которая начнётся 28 мая в 18:00 и закончится 29 мая в 02:00. Отмечается, что она будет посвящена культурному наследию народов России.
В Москве раскрыли подробности проведения традиционной акции «Библионочь»
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заявление пресс-службы столичного департамента культуры.

В сообщении также говорится об открытии библиотеки в башне «Федерация» в «Москва-Сити» на смотровой площадке. На открытии планируется выступление писателей Павла Басинского, Марии Авериной, Олега Роя и Марины Степновой.

Уточняется, что одни мероприятия проведут очно, а другие — в онлайн формате.

В общей сложности планируется провести более 750 мероприятий в рамках акции.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил о проведении «Библионочи-2022» в Российской государственной библиотеке.

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