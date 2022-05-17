Власти Москвы рассказали, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.

Об этом сообщает НСН.

«Почти 20% от общего числа вакансий, предложенных в столице в конце апреля, относится к оптовой и розничной торговле, более 14% — к сервисному обслуживанию. Свыше 13% вакансий предложили работодатели из сферы транспорта и логистики», — заявил Ефимов.

По его словам, также востребованы предложения по работе в агентствах недвижимости, образовательных учреждениях и городских экстренных службах.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.