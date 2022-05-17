В Перми ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

Короткая ссылка
В Перми ограничат движение транспорта 21 и 22 мая в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ».
В Перми ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»
  • Gettyimages.ru
  • © amriphoto

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городской Департамент дорог и благоустройства.

Автомобилистам советуют объезжать центр города, чтобы не попасть в пробки.

В частности, с 18:00 21 мая до 20:00 22 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.

«Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Об изменениях в работе общественного транспорта будет объявлено дополнительно», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что старт московского этапа полумарафона «ЗаБег.РФ» состоится на Красной площади.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить