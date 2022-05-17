В Перми ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городской Департамент дорог и благоустройства.
Автомобилистам советуют объезжать центр города, чтобы не попасть в пробки.
В частности, с 18:00 21 мая до 20:00 22 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
«Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Об изменениях в работе общественного транспорта будет объявлено дополнительно», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что старт московского этапа полумарафона «ЗаБег.РФ» состоится на Красной площади.