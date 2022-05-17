В Перми ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

В Перми ограничат движение транспорта 21 и 22 мая в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городской Департамент дорог и благоустройства.

Автомобилистам советуют объезжать центр города, чтобы не попасть в пробки.

В частности, с 18:00 21 мая до 20:00 22 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.

«Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Об изменениях в работе общественного транспорта будет объявлено дополнительно», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что старт московского этапа полумарафона «ЗаБег.РФ» состоится на Красной площади.