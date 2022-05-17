Старт московского этапа полумарафона «Забег.рф» пройдёт на Красной площади
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Об этом сообщает ТАСС.
Полумарафон пройдёт 22 мая в 85 городах России.
«К счастью, на нём не будет масок. Разрешение у Роспотребнадзора мы получили, это было сделано оперативно. Отличаться этот забег будет массовостью — 120 тыс. или даже побольше будет участников. Уверена, в последнюю неделю будет ещё активнее проходить регистрация», — сказала Шойгу.
Со своей стороны, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отметил, что канал покажет «Забег.рф» в федеральном эфире.
«И это связано со многими причинами. Во-первых, отмена ковидных ограничений, у нас будет массовый полумарафон. И мы с вами видим, что происходит с российским спортом вообще во всём мире. И когда, как не сейчас, нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей у нас увлекались спортом, занимались бегом и здоровым образом жизни в целом», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая, приняли участие около 17 тыс. человек.