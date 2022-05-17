Старт московского этапа полумарафона «Забег.рф» пройдёт на Красной площади

Старт московского этапа полумарафона «Забег.рф» состоится на Красной площади, заявила руководитель оргкомитета Ксения Шойгу.

Об этом сообщает ТАСС.

Полумарафон пройдёт 22 мая в 85 городах России.

«К счастью, на нём не будет масок. Разрешение у Роспотребнадзора мы получили, это было сделано оперативно. Отличаться этот забег будет массовостью — 120 тыс. или даже побольше будет участников. Уверена, в последнюю неделю будет ещё активнее проходить регистрация», — сказала Шойгу.

Со своей стороны, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отметил, что канал покажет «Забег.рф» в федеральном эфире.

«И это связано со многими причинами. Во-первых, отмена ковидных ограничений, у нас будет массовый полумарафон. И мы с вами видим, что происходит с российским спортом вообще во всём мире. И когда, как не сейчас, нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей у нас увлекались спортом, занимались бегом и здоровым образом жизни в целом», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая, приняли участие около 17 тыс. человек.