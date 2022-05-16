Около 17 000 человек приняли участие во всех стартах Московского полумарафона 15 мая

Около 17 тыс. человек приняли участие во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая.

Программа включала забеги на дистанции 21,1 и 5 км, а также детский забег.

На старт вышли спортсмены разного уровня физической подготовки и разного возраста. Поддерживали бегунов в стартово-финишном городке более 10 тыс. человек.

Абсолютным победителем Московского полумарафона 2022 года стал Павел Адышкин, преодолевший дистанцию за один час 04 минуты 10 секунд.

Среди женщин первой финишировала Елена Коробкина с результатом один час 10 минут 47 секунд.

Победителем на дистанции 5 км среди мужчин стал Артур Бурцев, а среди женщин — Анна Бойнова.

Ранее сообщалось, что в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге пройдёт городской благотворительный забег «Бегом с дневником». Он состоится 29 мая.