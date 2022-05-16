Около 17 000 человек приняли участие во всех стартах Московского полумарафона 15 мая

Короткая ссылка
Около 17 тыс. человек приняли участие во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая.
Около 17 000 человек приняли участие во всех стартах Московского полумарафона 15 мая
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Программа включала забеги на дистанции 21,1 и 5 км, а также детский забег.

На старт вышли спортсмены разного уровня физической подготовки и разного возраста. Поддерживали бегунов в стартово-финишном городке более 10 тыс. человек.

Абсолютным победителем Московского полумарафона 2022 года стал Павел Адышкин, преодолевший дистанцию за один час 04 минуты 10 секунд.

Среди женщин первой финишировала Елена Коробкина с результатом один час 10 минут 47 секунд.

Победителем на дистанции 5 км среди мужчин стал Артур Бурцев, а среди женщин — Анна Бойнова.

Ранее сообщалось, что в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге пройдёт городской благотворительный забег «Бегом с дневником». Он состоится 29 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить