Около 17 000 человек приняли участие во всех стартах Московского полумарафона 15 мая
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Программа включала забеги на дистанции 21,1 и 5 км, а также детский забег.
На старт вышли спортсмены разного уровня физической подготовки и разного возраста. Поддерживали бегунов в стартово-финишном городке более 10 тыс. человек.
Абсолютным победителем Московского полумарафона 2022 года стал Павел Адышкин, преодолевший дистанцию за один час 04 минуты 10 секунд.
Среди женщин первой финишировала Елена Коробкина с результатом один час 10 минут 47 секунд.
Победителем на дистанции 5 км среди мужчин стал Артур Бурцев, а среди женщин — Анна Бойнова.
Ранее сообщалось, что в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге пройдёт городской благотворительный забег «Бегом с дневником». Он состоится 29 мая.