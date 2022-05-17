Врач-инфекционист Вознесенский рассказал о процедуре прохождения испытаний вакцины

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Врач-инфекционист Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, рассказал о процедуре прохождения испытаний вакцины.
Врач-инфекционист Вознесенский рассказал о процедуре прохождения испытаний вакцины
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«При регистрации каждого препарата существует довольно чёткая, десятилетиями проверенная система доказательной медицины, которая позволяет вывести показатель эффективности до очень-очень высоких пределов», — пояснил эксперт в разговоре с Радио 1.

Он добавил, что процедура испытания состоит из доклинических и трёх стадий клинических испытаний, которые выявляют побочные эффекты препарата. 

Вознесенский подчеркнул, что в нормальных условиях процедура испытания лекарства может занимать несколько лет.

«От момента появления какой-то молекулы, которая потенциально обладает каким-то лечебным действием, до полного введения препарата в клиническую практику может пройти от пяти до десяти лет», — заключил врач.

Ранее в беседе с Nation News вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, заявил, что ситуация с COVID-19 в КНДР может привести к появлению «омикроноподобных» штаммов.

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