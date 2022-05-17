Опрос показал отношение россиян к коллегам по работе
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Как пишет «Газета.Ru», 36% опрошенных жителей России находятся в дружеских отношениях с коллегами.
Ещё 28% респондентов отметили, что у них с сослуживцами скорее товарищеские отношения, 22% — рабочие.
2% участников опроса сообщили, что почти не общаются с коллегами по работе, ещё 2% сказали, что имеют с ними напряжённые отношения.
Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.