Опрос показал отношение россиян к коллегам по работе

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, в каких отношениях жители России находятся со своими коллегами.

Как пишет «Газета.Ru», 36% опрошенных жителей России находятся в дружеских отношениях с коллегами.

Ещё 28% респондентов отметили, что у них с сослуживцами скорее товарищеские отношения, 22% — рабочие.

2% участников опроса сообщили, что почти не общаются с коллегами по работе, ещё 2% сказали, что имеют с ними напряжённые отношения.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.