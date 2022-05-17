Путин назвал надуманными судебные тяжбы против российских энергокомпаний

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли заявил, что против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности.

«Против компаний и руководства компаний велись и ведутся надуманные судебные тяжбы. Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, причём самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, других направлениях, которые необходимы, чтобы обеспечить своевременное и в нужном объёме инвестирование отрасли», — сказал российский лидер.

По его словам, всё это и является главной составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике сегодня.

Ранее Путин заявил, что Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.