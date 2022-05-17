Путин: Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления европейских стран об отказе от российских энергоресурсов.

«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», — сказал он.

По словам Путина, ряд экспертов высказывают мнение, что это может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично», — сказал президент.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.