Путин: Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов

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Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления европейских стран об отказе от российских энергоресурсов.
Путин: Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», — сказал он.

По словам Путина, ряд экспертов высказывают мнение, что это может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично», — сказал президент.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.

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