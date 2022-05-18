Опрос: более 40% родителей оставят детей на летние каникулы в городе

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RT
Согласно данным опроса, 41% российских родителей заявили, что их ребёнок проведёт все летние каникулы в городе. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: более 40% родителей оставят детей на летние каникулы в городе
  • Gettyimages.ru
  • © Reina Smyth / EyeEm

34% опрошенных заявили, что отправят детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — в летний оздоровительный лагерь. О том, что ребёнок поедет отдыхать на черноморское побережье, сообщили 8% родителей.

Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей по 2% родителей. Ещё 6% назвали другие варианты: санатории, поездки к родственникам, спортивные лагеря.

О том, что ребёнок проведёт летние каникулы в городе, в этом году сообщали чаще, чем год назад. Однако существенно реже, чем в 2020-м: в разгар пандемии коронавируса оставить детей дома на всё лето планировал каждый второй родитель.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

Ранее опрос показал, что 38% российских семей планируют летний отдых с детьми на море.

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