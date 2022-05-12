Опрос: 38% российских семей планируют летний отдых с детьми на море

Из опроса образовательной компании MAXIMUM Education следует, что более трети российских родителей (38%) планируют провести летний отдых с детьми на море.

Как пишет «Газета.Ru», другие варианты каникул выбрал 31% родителей.

Результаты исследования также показали, что каждый третий ребёнок проведёт лето в городе, 28% — на даче, 24% — с бабушками и дедушками в других городах, а 18% останутся под присмотром нянь.

Отправить детей в лагерь планируют лишь треть российских родителей. При этом 62% из них выбрали для отдыха загородный лагерь, 28% — спортивный и 10% — городской.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.