Опрос: 38% российских семей планируют летний отдых с детьми на море
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Как пишет «Газета.Ru», другие варианты каникул выбрал 31% родителей.
Результаты исследования также показали, что каждый третий ребёнок проведёт лето в городе, 28% — на даче, 24% — с бабушками и дедушками в других городах, а 18% останутся под присмотром нянь.
Отправить детей в лагерь планируют лишь треть российских родителей. При этом 62% из них выбрали для отдыха загородный лагерь, 28% — спортивный и 10% — городской.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.