В России хотят запретить регистрацию ложных региональных брендов

Законопроект, призванный защитить региональные бренды, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на весенней сессии.

Об этом информирует «Парламентская газета».

Законопроект подготовили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Они предлагают внести в Гражданский кодекс поправки, запрещающие элементы, дезинформирующие о месте производства.

«Покупая мёд, маркированный обозначением со словами, например, «Вологодские травы», потребитель должен быть уверен, что это мёд, произведённый в Вологодской области, и он имеет отношение к этому субъекту», — привела пример Лилия Гумерова.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.