В России хотят запретить регистрацию ложных региональных брендов

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Законопроект, призванный защитить региональные бренды, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на весенней сессии.
В России хотят запретить регистрацию ложных региональных брендов
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом информирует «Парламентская газета».

Законопроект подготовили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Они предлагают внести в Гражданский кодекс поправки, запрещающие элементы, дезинформирующие о месте производства.

«Покупая мёд, маркированный обозначением со словами, например, «Вологодские травы», потребитель должен быть уверен, что это мёд, произведённый в Вологодской области, и он имеет отношение к этому субъекту», — привела пример Лилия Гумерова.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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