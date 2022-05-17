Около 120 тысяч человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» по всей России

Около 120 тыс. человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» в 85 регионах России. Мероприятие состоится 22 мая.

«В 2022-м мы планируем вывести на старт самое большое количество участников, а также сделать самый большой онлайн-забег в нашей стране», — заявила руководитель Лиги героев Ксения Шойгу.

Предусмотрено четыре дистанции — 1, 5, 10 или 21,1 км.

Также запланирована традиционная битва за звание беговой столицы России. В 2017 и 2018 годах это была Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020 году — Нижний Новгород, а в 2021-м — Санкт-Петербург.

«Порядка шести городов сейчас претендуют на звание беговой столицы. И мы видим: конкуренция огромная. Очень радует, что во многих регионах на старт выйдут главы субъектов или мэры городов, которые своим примером показывают, что здоровый образ жизни — это не только желание участников, но и политика, транслируемая субъектом», — отметила Шойгу.

Ранее сообщалось, что старт московского этапа полумарафона «ЗаБег.РФ» состоится на Красной площади.