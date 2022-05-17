Патрушев: спецоперация сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказал мнение, что спецоперация на Украине сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — цитирует Патрушева пресс-служба СБ России.

Ранее Патрушев заявил, что страны — члены НАТО подталкивали Украину к вооружённому конфликту с Россией.