Спикер Госдумы Володин: нацистские преступники не должны подлежать обмену

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену.
Спикер Госдумы Володин: нацистские преступники не должны подлежать обмену
  • © duma.gov.ru

Об этом он написал в Telegram.

Володин отметил, что Россия «гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен».

«Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна:
это военные преступники, и мы должны сделать всё, чтобы они предстали перед судом», — подчеркнул он.

В середине мая в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.

Как сообщалось, Роман Чабаненко и Сергей Шамшур обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК России. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить