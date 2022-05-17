Спикер Госдумы Володин: нацистские преступники не должны подлежать обмену

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену.

Об этом он написал в Telegram.

Володин отметил, что Россия «гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен».

«Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна:

это военные преступники, и мы должны сделать всё, чтобы они предстали перед судом», — подчеркнул он.

В середине мая в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.

Как сообщалось, Роман Чабаненко и Сергей Шамшур обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК России. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания.