Спикер Госдумы Володин: нацистские преступники не должны подлежать обмену
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Об этом он написал в Telegram.
Володин отметил, что Россия «гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен».
«Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна:
это военные преступники, и мы должны сделать всё, чтобы они предстали перед судом», — подчеркнул он.
В середине мая в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.
Как сообщалось, Роман Чабаненко и Сергей Шамшур обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК России. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания.