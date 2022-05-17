Эксперт Лашко рассказал, как использовать маткапитал при строительстве дома

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Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал, как можно использовать деньги материнского капитала на строительство загородного дома.
Эксперт Лашко рассказал, как использовать маткапитал при строительстве дома
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В беседе с сайтом Pravda.Ru эксперт обратил внимание, что самым востребованным способом вложения средств материнского капитала стали все возможные варианты улучшения жилищных условий. В том числе популярный способ — строительство и реконструкция жилья.

По закону использовать средства материнского капитала на данную цель можно только после достижения ребёнком возраста трёх лет. До этого срока строительство можно оплатить целевыми средствами только в случае, когда оформлен целевой банковский заём.

«Если ребёнку ещё не исполнилось трёх лет, но вы уже строите дом на свои личные средства, вы также можете рассчитывать на компенсацию. Но получить её раньше достижения ребёнком трёхлетнего возраста не получится. Сохраните все чеки и документы, чтобы подать заявление позже», — посоветовал Алексей Лашко.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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