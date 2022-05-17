Бочкарёв: реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролётных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, проект предусматривает строительство 8,7 км дорог, в том числе четырёх транспортных сооружений общей протяжённостью 1,6 км, а также двух боковых проездов и других дорожных объектов.

«За счёт реконструкции развязки улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи с населением около 600 тыс. человек. Кроме того, благодаря перераспределению потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская», — добавил вице-мэр.

В апреле сообщалось, что строительная готовность возводимого в рамках МСД тоннеля под МКАД составляет 45%.