Бочкарёв: строительная готовность возводимого в рамках МСД тоннеля под МКАД составляет 45%
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«На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причём 40 труб уже забетонированы», — сказал Бочкарёв.
Заммэра уточнил, что 64,8 м при общей протяжённости тоннеля более 100 м приходится на закрытую часть, а остальное — на открытые сверху рамповые участки.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что такой способ строительства позволяет не ограничивать движение по МКАД во время проведения работ.
«Сооружение защитного экрана — наиболее трудоёмкий и ответственный этап строительства тоннеля. В ходе строительных работ ведётся круглосуточный мониторинг для обеспечения полной сохранности дорожного полотна МКАД. В конце апреля планируется приступить к цементации грунтового массива», — уточнил Кравцов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под рабочим названием Московский скоростной диаметр.