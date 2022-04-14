Бочкарёв: строительная готовность возводимого в рамках МСД тоннеля под МКАД составляет 45%

Строительная готовность возводимого в рамках Московского скоростного диаметра тоннеля под Московской кольцевой автодорогой (МКАД) составляет 45%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причём 40 труб уже забетонированы», — сказал Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что 64,8 м при общей протяжённости тоннеля более 100 м приходится на закрытую часть, а остальное — на открытые сверху рамповые участки.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что такой способ строительства позволяет не ограничивать движение по МКАД во время проведения работ.

«Сооружение защитного экрана — наиболее трудоёмкий и ответственный этап строительства тоннеля. В ходе строительных работ ведётся круглосуточный мониторинг для обеспечения полной сохранности дорожного полотна МКАД. В конце апреля планируется приступить к цементации грунтового массива», — уточнил Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под рабочим названием Московский скоростной диаметр.