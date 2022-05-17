IT-специалист Раевский рассказал об уязвимости пользователей VPN-сервисов

Гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский предупредил, что данные пользователя, которые передаются с использованием VPN-сервиса, могут быть доступны провайдеру этой частной сети.

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Есть такой момент, что сам VPN-сервис может быть скомпрометирован и станет источником уязвимости. Это значит, что данные, которые передаются с использованием этого VPN-сервиса, становятся доступны провайдеру VPN-сервиса. Но тут нужна оговорка, что большая часть интернет-трафика зашифрована», — сказал Алексей Раевский.

IT-специалист отметил, что на многих популярных сайтах и в некоторых соцсетях, например mail.ru или «ВКонтакте», используются защищённые протоколы, чтобы передающуюся информацию нельзя было перехватить.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.