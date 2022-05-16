Глава Кабардино-Балкарии взял под контроль ситуацию с крупным ДТП

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проконтролирует ситуацию с пострадавшими в результате ДТП, которое произошло в Прохладненском районе республики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства КБР.

«Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков взял под личный контроль вопрос организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в районе села Учебное», — отметили в пресс-службе.

Как сообщается, в республиканскую клиническую больницу, куда госпитализированы десять человек с места происшествия, выехал министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

Ранее стало известно, что девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Позднее число пострадавших возросло до десяти.

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