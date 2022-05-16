Глава Кабардино-Балкарии взял под контроль ситуацию с крупным ДТП
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства КБР.
«Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков взял под личный контроль вопрос организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в районе села Учебное», — отметили в пресс-службе.
Как сообщается, в республиканскую клиническую больницу, куда госпитализированы десять человек с места происшествия, выехал министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.
Ранее стало известно, что девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Позднее число пострадавших возросло до десяти.