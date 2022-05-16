Белгородский глава пообещал помочь жителям Журавлёвки и Нехотеевки сохранить хозяйства

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» пообещал помочь эвакуированным жителям Журавлёвки и Нехотеевки решить проблему с уходом за домашними животными.
Белгородский глава пообещал помочь жителям Журавлёвки и Нехотеевки сохранить хозяйства
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«По поводу хозяйства мы предлагаем несколько вариантов. Возможность разместить в фермерских хозяйствах на средних сельскохозяйственных предприятиях, для того чтобы сохранить домашних животных. У кого есть возможность или у кого есть желание, мы готовы обеспечить или оказать содействие по продаже и получить за это средства», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил губернатор, есть много вариантов и региональные власти будут стараться помочь при любом развитии событий.

«Но главное для нас — это обеспечение вашей безопасности», — указал он.

Ранее Гладков обещал жителям пострадавшего от обстрелов посёлка Середа, что об их домашних животных позаботятся.

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