Замглавы Минпромторга России Морозов освобождён от должности

Замминистра торговли и промышленности России Александр Морозов, курировавший в ведомстве автопромышленность и диверсификацию производства в ОПК, освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Это следует из распоряжения правительства России.

«Освободить Морозова Александра Николаевича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Вместо Морозова заместителем министра станет Альберт Каримов, который сейчас возглавляет Минпромторг Татарстана.

В пресс-службе Минпромторга России сообщили ТАСС, что Морозов на новом месте работы «займётся реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении».

Ранее президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН.