Замглавы Минпромторга России Морозов освобождён от должности

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Замминистра торговли и промышленности России Александр Морозов, курировавший в ведомстве автопромышленность и диверсификацию производства в ОПК, освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Замглавы Минпромторга России Морозов освобождён от должности
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Это следует из распоряжения правительства России.

«Освободить Морозова Александра Николаевича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Вместо Морозова заместителем министра станет Альберт Каримов, который сейчас возглавляет Минпромторг Татарстана.

В пресс-службе Минпромторга России сообщили ТАСС, что Морозов на новом месте работы «займётся реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении».

Ранее президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН.

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