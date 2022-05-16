Замглавы Минпромторга России Морозов освобождён от должности
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Это следует из распоряжения правительства России.
«Освободить Морозова Александра Николаевича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.
Вместо Морозова заместителем министра станет Альберт Каримов, который сейчас возглавляет Минпромторг Татарстана.
В пресс-службе Минпромторга России сообщили ТАСС, что Морозов на новом месте работы «займётся реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении».
Ранее президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН.