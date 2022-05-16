В Подмосковье рассказали о планах строительства новых спортивных объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с зампредами рассказал о планах строительства новых спортивных объектов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня мы коснёмся всего, что касается здорового образа жизни, — строительства спортивных сооружений. Вот один из них в Жуковском мы сегодня открываем. У нас большая программа по массовому спорту. Цель её — сделать все спортивные объекты максимально доступными», — отметил Воробьёв.

Четыре новых объекта появится в регионе в 2022 году: бассейн в Химках, стадион во Власихе, футбольное поле в Балашихе и спортивная академия в Мытищах.

«Дворец единоборств в Можайском городском округе тоже очень востребован, и мы приступаем к строительству. Ледовый дворец в Домодедове, ещё на ряде территорий — в Орехово-Зуеве, Волоколамске», — цитирует Воробьёва интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек.