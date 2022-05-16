Беглов объявил о намерении отменить масочный режим и другие ограничения в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» объявил о намерении отменить масочный режим и другие ограничения в городе в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.
Беглов объявил о намерении отменить масочный режим и другие ограничения в Петербурге
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«Мы обратились к главе Роспотербнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отметить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за COVID-19. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Курской области сообщили об отмене всех антикоронавирусных ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и снижения заболеваемости COVID-19.

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